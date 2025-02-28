В Кремле прокомментировали покушение на митрополита Тихона

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, предотвращенное Федеральной службой безопасности (ФСБ), подтвердило, что для Киева нет ничего святого, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем", – добавил пресс-секретарь президента России.

Служба пресекла теракт военной разведки Украины против митрополита в Москве 28 февраля. Сотрудники ФСБ по подозрению в подготовке преступления задержали двух человек – помощника священнослужителя Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича. Первый из них оказался гражданином Украины, а другой – россиянином.

По словам Иванковича, первая попытка покушения на митрополита Тихона была запланирована на начало 2025 года, однако ее пришлось перенести. Подозреваемые сообщили, что в декабре 2024 года были завербованы ГУР через мессенджер для "подготовки физического устранения митрополита Тихона".

В отношении их было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. У фигурантов было изъято взрывное устройство, а также два поддельных паспорта граждан Украины.

В свою очередь, Попович рассказал, что самодельное взрывное устройство они планировали заложить в жилом помещении Сретенского монастыря в Москве. При этом за несогласие на совершение преступления подозреваемому угрожали убийством членов семьи.