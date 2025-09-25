Daily Mirror: 7 монахов погибли при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке

Фото: 123RF/danciaba

При падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке 7 буддистских монахов погибли и еще несколько пострадали, сообщает издание Daily Mirror.

Местные власти предположили, что инцидент произошел из-за обрыва троса, поддерживающего вагон, который перевозил людей на вершину горы.

По словам источника издания в полиции, ЧП произошло 24 сентября, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте.

В СМИ указали, что 2 человека смогли выпрыгнуть из падающего вагона и отделались легкими травмами, в то время как еще 4 монаха получили серьезные ранения. В полиции заявили, что 3 из погибших были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии.

Ранее в португальском Лиссабоне произошла авария на канатной дороге. Предварительно, вагонетка подъемника упала с большой высоты из-за обрыва троса, потеряла управление и врезалась в здание.

В результате ЧП погибли 17 человек, пострадали еще 23. Россиян среди них не было, отмечали СМИ.