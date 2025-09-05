SIC Notícias: россиян нет среди погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне

Фото: ТАСС/AP/Armando Franca

Судебная полиция Португалии подтвердила гражданство 16 жертв крушения фуникулера в центре Лиссабона. Россияне среди них отсутствуют, сообщил телеканал SIC Notícias.

Журналисты уточнили, что в аварии погибли пять граждан Португалии, двое граждан Южной Кореи, один гражданин Швейцарии, трое британцев, двое канадцев, один украинец, один американец и один гражданин Франции.

ЧП с фуникулером Elevador da Glória произошло 3 сентября. Предварительно, вагонетка подъемника упала с большой высоты из-за обрыва троса. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в здание.

В результате пострадали как минимум 23 человека. Из них пятеро находились в тяжелом состоянии.

Португальский президент Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

