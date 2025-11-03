Star: российский парапланерист Грибанов погиб в Турции, упав на скалы

Фото: vk.com/gribanoffff

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб на юго-западе Турции, упав на скалы, сообщила газета Star.

По данным журналистов, российский спортсмен выполнял полет со 1700-метровой взлетной полосы на горе Бабадага в районе Олюдениз, но по какой-то причине упал на скалистую местность в районе Фетхие, провинции Мугла.

На место происшествия были направлены сотрудники жандармерии и медицинские бригады. Прибывшие на место специалисты лишь констатировали смерть Грибанова. Его тело направили в морг в Фетхие.

Ранее российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате ДТП. Морозову было 20 лет. Чазову 21 год, он выступал за столичный клуб ЦСКА.

