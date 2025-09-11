Погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сокарев

Фото: vk.com/club_llg

При пожаре погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев. Ему было 68 лет. Об этом сообщили порталы 47news и "Чемпионат.com".

Уточняется, что трагедия произошла в ночь на 10 сентября в деревне Ненимяки Всеволожского района Ленинградской области. Тогда пожар охватил шесть гаражей и распространился на площади более 300 квадратных метров.

Сокарев считается единственным лыжником в стране, которому удалось четыре раза подряд выиграть марафон на дистанции 70 километров (1981–1984 годы).

Кроме того, он обладатель бронзы этапа Кубка мира и чемпионата СССР на дистанции 15 километров, а также двух победных титулов на марафоне "Праздник Севера".

