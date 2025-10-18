Российские регбисты Морозов и Чазов погибли в ДТП

Фото: телеграм-канал "Зеленоград – происшествия, розыск и находки"

Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба московского "Динамо".

"Захар отыграл за нашу молодежную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата – общая для всех нас", – говорится в сообщении.

Морозову было 20 лет. Чазову 21 год, он выступал за столичный клуб ЦСКА.

Ранее при пожаре погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев. Ему было 68 лет. Трагедия произошла в деревне Ненимяки Всеволожского района Ленинградской области. Тогда пожар охватил шесть гаражей и распространился на площади более 300 квадратных метров.

В июле во время соревнований на открытой воде X-Waters Volga 26 июля в Нижнем Новгороде скончался пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Трагедия случилась на завершающем этапе заплыва, перед финишем Ионов почувствовал себя плохо и обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Спортсмен потерял сознание в момент эвакуации на лодку.

