22 октября, 17:28

Происшествия
The Sun: бразильский футболист погиб, врезавшись в корову на мотоцикле

Бразильский футболист погиб, врезавшись в корову на мотоцикле

Фото: телеграм-канал SHOT

20-летний футболист Энтони Илэйно погиб в бразильском штате Пиауи, врезавшись на мотоцикле в идущих по дороге коров. Об этом пишет газета The Sun.

По данным СМИ, спортсмен возвращался домой после празднования дня рождения своего отца, но на пути у него встали 5 коров. Илэйно ехал на большой скорости, поэтому не успел затормозить. Его отбросило на асфальт, а затем к нему подбежали свидетели происшествия. Футболист скончался на месте ДТП.

Ранее 63 человека погибли в результате аварии с участием автобусов и автомобилей в Уганде. ДТП произошло на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу.

Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов пытался обогнать грузовик, в то время как встречный общественный транспорт обгонял внедорожник. В результате маневров произошло лобовое столкновение автобусов, после чего в аварию попали и другие транспортные средства.

