Два человека погибли и один пропал при столкновении лодки с баржей на Ямале

Фото: sledcom.ru

Жертвами столкновения лодки и баржи на реке Оби стали два человека, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

"Лодка затонула, и два человека утонули, один пассажир пропал без вести", – уточнили в ведомстве.

Авария произошла днем 15 октября вблизи поселка Панаевск в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее три человека погибли при столкновении скоростного катера FR25 с кораблем "Ярославец" в Иркутской области. ЧП произошло в акватории Ангары. В результате аварии также один человек получил травмы, а еще один пассажир пропал. Девять человек на втором судне не пострадали.

