Daily Star: в Португалии косатки потопили яхту с семьей

В Португалии стая косаток столкнулась с французской яхтой Ti'fare и потопила ее, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

На яхте в момент происшествия находилась семья из пяти человек – двое родителей и дети в возрасте 8, 10 и 12 лет.

Когда морские млекопитающие повредили корпус судна, оно стало стремительно набирать воду. Но пассажиры успели подать сигнал бедствия и перебраться на спасательный плот.

На помощь семье пришло рыболовецкое судно Silmar, которое оказалось поблизости и подобрало пострадавших.

Для эвакуации семьи также задействовали ВВС Португалии. Вертолет EH-101 Merlin доставил родителей с детьми на материк, где их уже ждали медики. Уточняется, что никто из членов семьи не пострадал.

