Лодка врезалась в кита у побережья штата Нью-Джерси в США

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Лодка столкнулась с китом у побережья американского штата Нью-Джерси. В результате млекопитающее погибло, сообщает телеканал CBS.

По данным Центра по исследованию выброшенных на берег морских млекопитающих (MMSC), о ките, которого заметили в заливе Барнегат, стало известно около 15:00 по местному времени (22:00 по московскому) 2 августа. Позже в центр сообщили о столкновении кита с лодкой.

В результате инцидента судно едва не перевернулось, а один из пассажиров упал в воду. При этом его жизни ничего не угрожало.

В организации уточнили, что погибший кит является малым полосатиком, длина которого достигает около 6 метров.

Ранее сообщалось о необыкновенно умной косатке, которая научила своих сородичей нападать на проплывающие мимо корабли. Морская банда орудовала в водах Европы. За последние пять лет животные успели потопить шесть судов. Последнее нападение зафиксировали 21 июля у берегов Страны Басков.

