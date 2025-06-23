Каллас назвала огромной угрозой закрытие Ираном Ормузского пролива

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Закрытие Ираном Ормузского пролива станет огромной угрозой, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел объединения. Ее слова приводит RT.

Она также отметила, что главы МИД стран – членов ЕС сосредоточены на дипломатическом решении проблемы. Особенно их заботит угроза эскалации, последствия которой "могут быть огромны", добавила Каллас.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в результате атаки были полностью уничтожены предприятия по обогащению урана.

После этого иранские власти сообщили, что рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил, что в случае принятия такого решения цены на американских заправках могут резко вырасти. Он указал, что никто не застрахован от "глобального нефтяного шока".