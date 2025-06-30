Московский зоопарк показал, как панда Катюша готовится ко сну

Московский зоопарк опубликовал в телеграм-канале кадры из вольера панды Катюши. Судя по ним, животное готовится ко сну. Медвежонок ворочается на ветках, ища удобное положение.

В описании к видео животному пожелали приятных сновидений. Публикация зоопарка уже собрала сотни комментариев, в которых подписчики восхищаются пандой и отмечают, что из-за популярности Катюши среди горожан ей нужно больше спать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.