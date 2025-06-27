Новости регионов: в Южно-Сахалинске спасли собаку, выпавшую из окна многоэтажки

В Южно-Сахалинске спасатели вызволили собаку, которая выпала из окна многоэтажного дома и застряла в ящике для кондиционера. Животное выжило, но для его спасения пришлось вскрыть квартиру и демонтировать окно.

В Нижнем Новгороде воздушный шар совершил экстренную посадку во дворе жилого дома. Во время чемпионата воздухоплавателей один из аэростатов не смог завершить полет по плану и приземлился прямо среди деревьев у многоэтажки. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.