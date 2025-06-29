Самец королевского фазана высидел яйца в Центре воспроизводства редких видов животных

Необычный случай произошел в Центре воспроизводства редких видов животных. Там самец королевского фазана сам высидел яйца и теперь воспитывает птенцов. Самки заниматься потомством отказались. Специалисты говорят, что это единственный подобный случай за время наблюдения.

В природе все происходит наоборот: самцы принимают минимальное участие в воспитании детенышей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.