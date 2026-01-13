Форма поиска по сайту

13 января, 09:44

В мире
SCMP: пара в Китае, застраховавшая свою любовь, получит выплату в 1,4 тыс долларов

Пара в Китае, застраховавшая свою любовь, получит выплату в 1,4 тыс долларов

Фото: depositphotos/IgorTishenko

Девушка из Китая, которая 10 лет назад купила страховку любви для своих отношений, получит от страховой компании выплату в размере 1 400 долларов, сообщает газета South China Morning Post.

По информации СМИ, в 2016 году девушка по фамилии У из провинции Шэньси приобрела необычный полис за 199 юаней (около 28 долларов. – Прим. ред.) в подарок своему молодому человеку.

Согласно его условиям, если пара поженится в любой момент в течение 10 лет после трехлетнего ожидания, страхователь получит либо 10 тысяч роз, либо бриллиантовое кольцо в форме сердца весом 0,5 карата.

Пара официально зарегистрировала брак в октябре 2025 года, что позволило им воспользоваться страховкой. Несмотря на то что такие полисы были сняты с продаж еще в 2017 году, ранее оформленные договоры оставались в силе.

Страховая компания предложила паре на выбор 10 тысяч юаней (около 1 400 долларов. – Прим. ред.) или обещанные 10 тысяч роз. Супруги выбрали денежную выплату.

Как отмечает газета, в 2017 году бывшая комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР запретила страховым компаниям предлагать сомнительные продукты, не имеющие реального юридического или страхового интереса, что привело к исчезновению так называемых страховок любви с рынка.

Ранее кошка на Bentley привезла кольца на свадьбу в Китае. Животное торжественно заехало в зал на машине, после чего пара сделала свадебные фотографии со своим питомцем. Подробности о том, когда именно состоялась свадьба и как долго кошка живет в семье, не раскрывались.

