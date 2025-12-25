СМИ: Зендея спровоцировала слухи о беременности

Поклонники заподозрили, что актриса Зендея беременна: якобы знаменитость стала появляться на публике в мешковатой одежде. Все подробности расскажет Москва 24.

Пополнение?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/harryholland64

Голливудскую актрису Зендею заподозрили в беременности от возлюбленного, актера Тома Холланда. Поводом стал снимок, опубликованный знаменитостями в своих соцсетях. На фотографии Зендея и Том обнимались с родителями после концерта, который посетили в Лондоне. Поклонники обратили внимание на мешковатую одежду актрисы, а некоторые комментаторы отметили, что звезда "Эйфории" якобы прикрывает живот сумкой.

Ранее в соцсетях появился снимок, на котором Зендея и Том позировали с фанатками. Фолловеров знаменитостей тогда тоже смутил наряд актрисы – широкое полностью закрытое светлое пальто свободного кроя. Комментаторы решили, что такая одежда на Зендее в последнее время не совпадение, а попытка скрыть округлившийся живот.

"Смысл тут уже скрываться, все очевидно"; "по лицу видно, что беременна"; "щечки появились, точно ждет малыша", – написали пользователи соцсетей.

Подозрения закрались и после того, как фанаты побывали на съемочной площадке очередной части франшизы "Человек-паук" с Томом Холландом в главной роли. У поклонников была возможность пообщаться с ним и Зендеей: счастливчики отметили в соцсетях, что актриса вела себя отстраненно и как будто не хотела лишний раз контактировать с фанатами и фотографироваться. Также звезда "Дюны" вновь выбрала оверсайз-аутфит для появления на публике.

Кроме того, в октябре 2025 года Холланд подтвердил слухи о помолвке с Зендеей. Во время общения с журналистами исполнитель роли Человека-паука поправил одного из них. Интервьюер сказал, что привел дочь, чтобы познакомить ее с "девушкой" Тома.

"Невестой!" – уточнил актер.

По данным издания TMZ, Том сделал предложение возлюбленной в конце 2024 года между католическим Рождеством и Новым годом. Инсайдеры добавили, что все прошло в камерной романтичной обстановке дома у актрисы, без присутствия членов семьи.

"Мы надежно защищаем наши отношения"

Том Холланд и Зендея познакомились в 2016 году на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой", где актер исполнил главную роль, а актриса сыграла его экранную возлюбленную – Мэри Джейн Уотсон. Они начали общаться, но поначалу их совместные появления на публике не были похожи на выходы возлюбленных. Да и сами актеры настаивали на том, что они просто дружат.

В 2021 году в СМИ появились снимки папарацци, которые засняли пару целующейся в машине. Вскоре Том трогательно поздравил Зендею с днем рождения в своих соцсетях. Актриса ответила в комментариях и сопроводила текст сердечком.

Возлюбленные стали появляться на мероприятиях как пара, однако всегда старались держать личную жизнь подальше от публики.

"Мы надежно защищаем наши отношения и хотим сохранить их настолько неприкосновенными, насколько это возможно", – говорил Том в интервью.

Паре действительно удается сохранять приватность, они не комментируют личную жизнь. В СМИ также нет подробностей, когда состоится свадьба возлюбленных.

