Полина Диброва впервые вышла в свет с Романом Товстиком

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина впервые появилась на публике вместе с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Многодетная мать поделилась с журналистами планами на совместную жизнь. Подробности – в материале Москвы 24.

"Хочу еще девочку"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/polinadibrova

Полина Диброва впервые после громкого развода вышла в свет с новым возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Пара появилась вместе на новогодней вечеринке женского клуба Дибровой. Многодетная мать рассказала журналистам, что посчитала это "правильным".

На вопросы прессы "Когда же свадьба?" Полина иронично отметила, что "сама ждет свою свадьбу, но пока никто ничего не обещает".

Кроме того, Диброва отметила, что после развода стала более самостоятельной и начала рассчитывать на себя.





Полина Диброва бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Когда любовь появляется, ты уже готов к этой новой любви. Что-то уже в отношениях прежних не так или чего-то не хватает, поэтому ты можешь сколько угодно делать вид, что все хорошо, но внутри себя ты знаешь тот момент, когда все заканчивается.

При этом Полина не исключила возможность вновь стать матерью.

"Я бы хотела еще девочку", – поделилась она.

Полина и Дмитрий Дибровы оформили развод в конце сентября после 16 лет брака. При этом паре удалось сохранить отношения ради троих общих сыновей: экс-супруги публично не делили имущество и детей. В начале декабря бывшие муж и жена даже появились на публике: вместе с сыновьями они посетили новогоднее шоу. Тогда Полина тоже пообщалась с журналистами и рассказала об отношениях с Дмитрием.

"Что бы ни происходило между нами, мы будем максимально создавать для детей атмосферу счастья, любви, благополучия", – отметила Полина.

Многодетная мать также добавила, что они с Дибровым даже некоторые праздники продолжают отмечать вместе, в частности день рождения одного из сыновей.

"Все может измениться"

Что касается личной жизни Дмитрия, то, по данным СМИ, у телеведущего роман с нутрициологом Екатериной Гусевой, которая на 23 года младше него. Кроме того, по данным инсайдеров, новая возлюбленная звезды экрана – давняя знакомая Полины Дибровой.

"Роман они закрутили этой осенью, хотя знакомы несколько лет, Катя даже состояла в клубе Полины, та, собственно, их и познакомила в свое время", – поделился источник.

По данным СМИ, у предполагаемой новой возлюбленной Диброва тоже трое детей. Дмитрий пока официально не подтверждал новые отношения.

В свою очередь, экс-супруга бизнесмена Романа Товстика Елена выразила надежду на воссоединение с благоверным, уверены ее подписчики.

"Мы еще не развелись официально!!! Точка не поставлена – все может измениться в одно мгновение... Жизнь, она такая – никто не знает, что тебя ждет завтра, а как ты прожил этот день сегодня. Еще раз скажу, что семья – это главное в жизни каждого. Берегите близких и родных", – около месяца назад написала мать шестерых детей в личном блоге.

Причем об официальном разводе Товстиков СМИ сообщили еще в конце сентября, однако судебные разбирательства по поводу имущества и определения места жительства детей все еще продолжаются.

При этом в начале декабря в прессе появились слухи о том, что Елена уже около года состоит в отношениях с тренером по триатлону. Якобы интрижка женщины на стороне и была одной из причин краха их брака с Товстиком. Однако Елена слухи опровергла, сообщает "Газета.ру".