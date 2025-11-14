Адвокат Диброва объяснил, почему телеведущий решил продать дом

Адвокат Дмитрия Диброва раскрыл истинную причину продажи дома телеведущего после развода с Полиной. Более того, в Сети появились слухи, что громкое расставание супругов – лишь пиар-ход. Подробности – в материале Москвы 24.

"Надоело мотаться за город"

10 ноября СМИ сообщили, что Дмитрий Дибров выставил на продажу виллу, в которой жил с бывшей супругой Полиной и тремя детьми. Особняк в деревне Лапино в Одинцовском районе площадью 1 200 квадратных метров можно приобрести за 570 миллионов рублей.

По данным ряда изданий, Дибров купил дом, в котором были фактически голые стены, почти сразу после свадьбы с Полиной, чтобы она могла обставить его по своему вкусу. Семейное гнездо даже носило негласное название "Полина", а его стены украшали портреты девушки.

На первом этаже есть большая гостиная с камином и роялем, обеденная зона и кухня. На втором – спальная комната хозяев дома, две детские, три ванные комнаты, две сауны, пространство для отдыха, гостевая комната. Также есть оранжерея, бассейн, спортзал, солярий и кабинет хозяина дома, куда был запрещен вход другим членам семьи. Кроме того, Дибров как-то признавался в журналистам, что у них с экс-супругой была отдельная комната "для любовных утех". Плюс на территории расположен сад и пруд.

Новость вызвала в Сети волну обсуждений. Одни пользователи выразили мнение, что продажа дома связана со скандальным разводом пары, другие удивились, почему шоумен не оставил "родовое гнездо" экс-супруге и общим детям. При этом адвокат телеведущего Александр Добровинский отметил в комментарии "Стархиту", что решение Дмитрия совсем не связано с разводом.





Александр Добровинский адвокат Дима давно говорил, что ему надоело мотаться из Москвы за город, что он хочет жить в Москве. Решение продать дом было принято давно, никак с разводом это не связано.

Кроме того, в своем телеграм-канале юрист еще раз прокомментировал новость, отметив, что "просто так совпало одно с другим".

В свою очередь, Полина отреагировала на информацию о продаже дома в своих соцсетях.

"Спасибо большое, я старалась! Он для меня бесценен, ведь в каждой детали частичка моей души", – написала Полина в своем телеграм-канале в ответ на комплимент дизайну и интерьеру виллы.

При этом в начале ноября в Сети появились слухи, что развод Дибровых и вовсе ненастоящий. Телеграм-канал "Свита Короля" опубликовал комментарий подруги Полины.

"Это фиктивный развод. Причина? Пиар и финансовые дела", – заявила собеседница.

Женщина добавила, что Дибровы "ради дополнительного пиара решили делать все одновременно с другом семьи Романом Товстиком". Однако супруги не ожидали, что все получится "не очень красиво".

"У него давно другая женщина, не Полина. Но Елену (супругу Романа Товстика) не предупредили, она себе придумала свою историю. <...> Полина и Дмитрий уже сто раз пожалели об этом. Они хотели "красивый развод" с легкой интригой, а не все это", – высказалась подруга экс-супруги телеведущего.

Полина от комментариев по этому поводу отказалась.

Заберет фамилию?

В конце октября телеведущий дал первое большое интервью после развода. В беседе с блогером и журналистом Юлией Прудько шоумен отметил, что считает свою фамилию семейной ценностью и намеревается ее защитить, чтобы она не ассоциировалась с чем-то негативным.





Дмитрий Дибров телеведущий Дибров – это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно.

Затем в СМИ появилась информация, что Дибров подал заявку на регистрацию собственного имени как товарного знака. Пользователи Сети сразу решили, что телеведущий планирует "забрать" у экс-супруги фамилию и запретить ей использовать ее в названии женского клуба Dibrova's club. При этом Александр Добровинский уточнил в своем телеграм-канале, что сделать это не так-то просто.

"Понимаете, при разводе жена в "подарок" получает фамилию мужа. Если хочет, то может ее себе оставить. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только просить за некое вознаграждение, чтобы бывшая взяла другую фамилию (девичью или нового мужа)", – написал юрист.

В свою очередь, юрист и специалист по интеллектуальной собственности Манвел Агаджанян прокомментировал "Стархиту" истинные мотивы Диброва. Телеведущий просто хочет дистанцироваться от скандалов, при этом он не намерен мешать работе бывшей супруги.

"Полина же этой фамилией работает. Она не паразитирует на ней, как инфоглисты, питающиеся соками живых людей. Нравится мне ее работа или нет, но благодаря ей моя фамилия кормит моих детей. Поэтому первое, что я сделаю, когда юристы выдадут мне на руки патент на фамилию Дибров, – в свою очередь выдам все необходимые разрешения на использование ее в работе Полины", – передал юрист слова Дмитрия изданию.

Дибровы официально развелись в конце сентября. Супруги прожили в браке 16 лет и воспитывают троих общих сыновей.