13 января, 09:51

Город

Патриотическая акция пройдет в парке "Яуза" в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба парка "Яуза"

Патриотическая акция пройдет 16 января на катке в парке "Яуза" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятия начнутся в 17:00. В парке будет проведена командная эстафета "Быстрее! Выше! Сильнее!", в рамках которой гости должны попасть мячом в цель. Помимо этого, запланированы соревнования по перетягиванию каната и гонке на коньках. Также каждый сможет показать навыки владения клюшкой и шайбой.

После этого гостям предложат поучаствовать в военно-спортивной игре "Зарница". В частности, желающим нужно будет преодолеть полосу препятствий и захватить флаг на базе условного противника. Весь необходимый инвентарь будет выдан на месте. Коньки можно принести с собой или взять напрокат.

Часть соревнований будет организована рядом с катком, поэтому принять участие в состязаниях смогут даже те, кто не очень уверенно стоит на коньках.

В 18:45 пройдет флешмоб "Звезда героя", в рамках которого примерно 100 человек продемонстрируют на льду фигуру звезды. Затем она будет запечатлена на фото.

Рядом с ледовой площадкой будет функционировать шатер команды волонтеров СВАО "Армейская посылка", благодаря которому гости смогут посмотреть на созданные добровольцами изделия, в том числе на маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки и иные предметы. Их часто отправляют бойцам СВО.

Кроме того, гостям предложат передать сувениры и составить участникам спецоперации письма, которые будут переданы вместе с очередной партией гумпомощи.

В свою очередь, отметить старый Новый год можно 13 января в парке "Никулино" в рамках проекта "Зима в Москве". Для гостей подготовили песни, танцы, развлечения и встречи со сказочными персонажами.

В тематической зоне рядом с выходом на каток посетители смогут присоединиться к хороводам, принять участие в состязаниях по перетягиванию каната и метанию валенка, поиграть в "Ручеек", "Золотые ворота", "Бояре" и "Перепляс".

Праздничные локации Москвы продолжили работу после завершения новогодних каникул

Сюжет: Зима в Москве
