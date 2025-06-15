15 июня, 17:30Общество
На ВДНХ открылся набор желающих стать волонтерами на городском выпускном вечере
На ВДНХ открылся набор желающих стать волонтерами на самом большом городском выпускном вечере. Главный праздник московских школьников состоится с 27 на 28 июня. Он впервые пройдет в таком формате на территории выставки.
Для организации масштабного мероприятия планируют привлечь до 200 волонтеров. Они должны будут встречать автобусы, сопровождать школьников до сцены и проверять билеты. При этом всем выдадут единую экипировку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.