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15 июня, 17:30

Общество

На ВДНХ открылся набор желающих стать волонтерами на городском выпускном вечере

На ВДНХ открылся набор желающих стать волонтерами на городском выпускном вечере

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На ВДНХ открылся набор желающих стать волонтерами на самом большом городском выпускном вечере. Главный праздник московских школьников состоится с 27 на 28 июня. Он впервые пройдет в таком формате на территории выставки.

Для организации масштабного мероприятия планируют привлечь до 200 волонтеров. Они должны будут встречать автобусы, сопровождать школьников до сцены и проверять билеты. При этом всем выдадут единую экипировку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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