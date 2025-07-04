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04 июля, 08:18

Транспорт

Аэропорт Саратова возобновил работу

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Аэропорт Саратова возобновил работу, сняв временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В период действия мер гавань не принимала и не отправляла рейсы. Как объяснил Кореняко, запреты объявлялись для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В настоящее время временные ограничения сохраняются в аэропортах Самары, Ярославля, Казани и Нижнекамска.

Ранее Минтранс сообщил, что Россия готова возобновить прямое авиационное сообщение с Доминиканой. В министерстве напомнили, что данное направление пользовалось большой популярностью среди российских туристов, но полеты были остановлены из-за санкций против отечественной авиации.

О высоком интересе к возобновлению воздушных перевозок высказался посол Доминиканы Алехандро Ариас Сарсуэла, который заявил, что на курортах республики будут рады туристам из России.

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