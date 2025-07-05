Ограничения на полеты отменены в аэропорту Пулково

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Запрет на использование воздушного пространства отменен в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – уточнил Кореняко.

Временные ограничения на посадку и выпуск самолетов распространились на авиагавань днем субботы, 5 июля.

Ранее запрет на вылет гражданских судов коснулся московского аэропорта Шереметьево. Его ввели из-за ограничения в ряде секторов столичной воздушной зоны и усиления ветра в районе гавани. Позднее меры отменили, а самолеты начали вылетать по очередности.

Между тем кабмин РФ одобрил предложения ввести сбор средств на строительство и реконструкцию аэропортов с авиакомпаний. Согласно предлагаемым изменениям, денежные средства предлагается взимать в определенных аэропортах, список которых должно определить правительство. Для этих целей воздушные гавани объединят по группам – на основании их заявлений и решения кабмина.