Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов в регионах России

Фото: телеграм-канал "Представитель Росавиации"

Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае 27 июня. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Артем Кореняко в телеграм-канале.

По информации Росавиации, днем 27 июня в Тверской области вертолет Ми-8П совершил вынужденную посадку, на рулежной дорожке аэропорта Сочи произошло столкновение самолетов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar, также в Томской области вынужденную посадку совершил частный легкомоторный самолет-амфибия "Борей". Пилот был эвакуирован с места происшествия и передан сотрудникам скорой помощи.

В ведомстве отметили, что все три расследования будут вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. Главная цель Росавиации в текущей ситуации – выяснить причины произошедшего и принять меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Ранее стало известно, что самолет, следующий в Тюмень, столкнулся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи с бортом, прибывшим из Норильска. По информации Росавиации, никто из людей не пострадал.