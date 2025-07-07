07 июля, 12:57Транспорт
РЖД увеличили длину составов на направлении Санкт-Петербург – Москва
Фото: ТАСС/Игорь Генералов
У поездов дальнего следования направления Санкт-Петербург – Москва увеличена длина составов за счет прицепки дополнительных вагонов. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.
Это сделано в связи с увеличенным спросом на поездки. В компании отметили, что задействуют все ресурсы, чтобы обеспечить максимальную интенсивность движения пассажирских поездов.
Кроме того, РЖД сдваивают высокоскоростные поезда "Сапсан". Увеличено количество вагонов в следующих поездах:
- № 755 и 781 сообщением Санкт-Петербург – Москва и 774 Москва – Санкт-Петербург отправлением 7 июля;
- № 767 сообщением Санкт-Петербург – Москва, 754 и 780 Москва – Санкт-Петербург отправлением 8 июля.
Также дополнительные вагоны включены в состав поездов:
- № 55, 3, 25, 27, 195 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 7 июля;
- № 1, 3, 163, 37 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 8 июля.
Кроме того, назначен дополнительный электропоезд "Ласточка" № 845 Санкт-Петербург – Москва отправлением 7 июля в 15:59 (без остановок). Билеты начнут продавать в ближайшее время.
В пресс-службе добавили, что в РЖД оперативно готовят в рейс необходимый подвижной состав и привлекают к работе дополнительные поездные бригады. Вокзалы работают в штатном режиме, в связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров и усилены меры безопасности.
Ранее Минтранс на фоне закрытия нескольких аэропортов в Центральной России в субботу, 5 июля, заявил, что все воздушные гавани, где сняты ограничения на прилет и вылет судов, входят в плановый режим работы.
На фоне проблем с задержками и отменами авиарейсов были раскуплены все билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву. К вечеру 5 июля в продаже было только одно место на поезд – спальный вагон за 21,3 тысячи рублей.
7 июля Росавиация заявила, что все российские аэропорты вернулись к штатной работе после временных ограничений на использование воздушного пространства.