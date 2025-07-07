РЖД увеличили длину составов на направлении Санкт-Петербург – Москва

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У поездов дальнего следования направления Санкт-Петербург – Москва увеличена длина составов за счет прицепки дополнительных вагонов. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

Это сделано в связи с увеличенным спросом на поездки. В компании отметили, что задействуют все ресурсы, чтобы обеспечить максимальную интенсивность движения пассажирских поездов.

Кроме того, РЖД сдваивают высокоскоростные поезда "Сапсан". Увеличено количество вагонов в следующих поездах:



№ 755 и 781 сообщением Санкт-Петербург – Москва и 774 Москва – Санкт-Петербург отправлением 7 июля;

№ 767 сообщением Санкт-Петербург – Москва, 754 и 780 Москва – Санкт-Петербург отправлением 8 июля.

Также дополнительные вагоны включены в состав поездов:



№ 55, 3, 25, 27, 195 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 7 июля;

№ 1, 3, 163, 37 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправлением 8 июля.

Кроме того, назначен дополнительный электропоезд "Ласточка" № 845 Санкт-Петербург – Москва отправлением 7 июля в 15:59 (без остановок). Билеты начнут продавать в ближайшее время.

В пресс-службе добавили, что в РЖД оперативно готовят в рейс необходимый подвижной состав и привлекают к работе дополнительные поездные бригады. Вокзалы работают в штатном режиме, в связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров и усилены меры безопасности.

Ранее Минтранс на фоне закрытия нескольких аэропортов в Центральной России в субботу, 5 июля, заявил, что все воздушные гавани, где сняты ограничения на прилет и вылет судов, входят в плановый режим работы.

На фоне проблем с задержками и отменами авиарейсов были раскуплены все билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву. К вечеру 5 июля в продаже было только одно место на поезд – спальный вагон за 21,3 тысячи рублей.

7 июля Росавиация заявила, что все российские аэропорты вернулись к штатной работе после временных ограничений на использование воздушного пространства.

