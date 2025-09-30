Фото: arh.sledcom.ru

Напавшему на техникум в Архангельске предъявлено обвинение в покушении на убийство четырех человек, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам СУ СК по региону Павел Перешнев.

Он уточнил, что потерпевшими по делу признаны четыре человека – два преподавателя и два студента, которые задержали злоумышленника.

Следователь добавил, что бывший студент не планировал убийства и хотел напугать преподавателя. Другие помешали ему скрыться с места преступления, из-за чего он ударил их ножом, чтобы покинуть здание.

"(Родители. – Прим. ред.) не подозревали. Тихий, спокойный юноша, мало друзей. Точнее, их отсутствие. Сложности в общении", – добавил Перешнев, указав на конфликты во время учебы, которые не носили постоянного характера.

Следствие попросило заключить молодого человека под стражу на два месяца.

Инцидент произошел 29 сентября. Бывший студент ворвался в здание колледжа и ударил ножом двух педагогов. Его задержали и передали правоохранителям учащиеся.

Согласно данным СМИ, мотивом молодого человека могла стать месть за отчисление, однако в областном министерстве образования уточнили, что он отчислился по собственному желанию.

Возбуждены два уголовных дела. Первое – о покушении на убийство из хулиганских побуждений, второе – об оказании небезопасных услуг. Следователи выяснили, что техникум охранялся ненадлежащим образом, из-за этого вооруженный молодой человек смог беспрепятственно проникнуть в здание.

Известно, что он уже частично признал вину. Госпитализированные преподаватели находятся в стабильном состоянии.

