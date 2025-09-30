Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 14:10

Происшествия

Личная неприязнь стала причиной убийства замглавы филиала банка в столице

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Личная неприязнь стала причиной нанесения смертельного ножевого ранения женщине в филиале банка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, тело 39-летней женщины с ранением в области шеи нашли в отделении на улице Автозаводской.

"По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшей причинил ножом ее коллега", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемого в убийстве замглавы филиала банка задержали. На месте случившегося работает заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), которое находится на контроле в прокуратуре.

Ранее на юге Москвы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следователи инициировали доследственную проверку.

Женщину задержали по подозрению в поджоге и убийстве в подмосковном Воскресенске

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика