Личная неприязнь стала причиной убийства замглавы филиала банка в столице

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Личная неприязнь стала причиной нанесения смертельного ножевого ранения женщине в филиале банка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, тело 39-летней женщины с ранением в области шеи нашли в отделении на улице Автозаводской.

"По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшей причинил ножом ее коллега", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемого в убийстве замглавы филиала банка задержали. На месте случившегося работает заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), которое находится на контроле в прокуратуре.

