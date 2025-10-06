Жительница Клина ударила ножом мужа во время ссоры

Фото: depositphotos/doomu

Сотрудники полиции задержали в Клину женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Клин из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с телесными повреждениями был доставлен мужчина 1990 года рождения.

Сотрудники полиции выяснили, что ножевое ранение пострадавшему нанесла его супруга во время ссоры. Вскоре подозреваемая была задержана. Ей предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Москве арестовали сотрудника банка, обвиняемого в убийстве своей начальницы. При этом на судебном заседании мужчина не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый напал с ножом на свою начальницу в отделении банка на Автозаводской улице 30 сентября. В результате чего женщина погибла на месте.

Следствие выяснило, что причиной убийства стала личная неприязнь сотрудника банка. Мужчина признал свою вину в преступлении и обвинил погибшую в издевательствах над собой.



