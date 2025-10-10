Росгвардейцы задержали москвича за преследование студентки

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, который преследовал студентку одного из столичных университетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги с охраняемого объекта в Госпитальном переулке. По прибытии на место они обнаружили, что мужчина преследует девушку, который пытался проникнуть на территорию учебного заведения.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что злоумышленником оказался бывший возлюбленный студентки. Он более года настойчиво пытался вернуть ее внимание, несмотря на неоднократные жалобы девушки в полицию. Мужчину доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Лефортово женщина ударила ножом мужа во время ссоры. В квартире одного из домов по Авиамоторной улице супруги поссорились после совместного распития спиртного. 46-летняя женщина нанесла супругу три удара ножом в грудь.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Против женщины возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.