В Балашихе мужчина застрелил девушку

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

В Балашихе мужчина из ружья застрелил девушку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть <...> поступило сообщение о том, что в озере, расположенном в деревне Федурново, на расстоянии 2 метров от берега обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением", – говорится в сообщении.

Полицейским удалось установить, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Ленина, между жертвой и мужчиной возникла ссора, в ходе которой последний выстрелил в женщину. По данным ведомства, потерпевшая умерла на месте. После злоумышленник выбросил тело вместе с оружием в озеро.

"Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан местный житель 1990 года рождения", – рассказали в МВД.

В пресс-службе СК Подмосковья сообщают, что 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве женщины.

Ранее столичные полицейские проводили проверку по факту ранения школьника из пневматического оружия. Инцидент произошел в Ново-Переделкине в результате конфликта между подростками.

По словам матери пострадавшего, двое несовершеннолетних выследили ее 12-летнего сына, когда он гулял. Затем они открыли стрельбу прямо на улице из пневмопистолета. В результате пули попали пострадавшему в ногу, живот и в артерию в шее.