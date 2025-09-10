Двое мужчин напали на инспектора МАДИ и сбили его на автомобиле в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое мужчин в возрасте 32 и 35 лет напали на инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и сбили его на машине. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина оставил автомобиль на парковке, которая расположена в Шипиловском проезде. Однако водитель нарушил правила дорожного движения (ПДД), на что обратил внимание инспектор МАДИ.

Пытаясь избежать ответственности, автомобилист предпринял действия, которые помешали эвакуации машины. В частности, он сам снял сцепные устройства и ударил инспектора МАДИ в область ног и живота.

Кроме того, мужчина силой обхватил инспектора МАДИ за туловище, чтобы дать возможность второму фигуранту дела, который в тот момент был за рулем машины, беспрепятственно покинуть место происшествия. В результате последний сбил инспектора и скрылся.

В настоящее время оба злоумышленника находятся в СИЗО. Их привлечение к уголовной ответственности по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" находится на контроле прокуратуры. Также ведомство проконтролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее суд приговорил водителя, напавшего на инспектора МАДИ, к 1,5 года условно. Инцидент произошел, когда последний фиксировал нарушение ПДД на площади перед Киевским вокзалом. Он сфотографировал машину, которая была припаркована под знаком "Остановка запрещена".

В результате водитель ударил инспектора по лицу и, вырвав у него видеорегистратор, разбил устройство об асфальт. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти. Свою вину мужчина признал.

