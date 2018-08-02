Напавшего на сотрудника МАДИ водителя осудили на 1,5 года условно

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Суд приговорил автомобилиста, напавшего на инспектора МАДИ, к 1,5 года условно. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции.

По данным МАДИ, водитель набросился на инспектора, фиксировавшего нарушения ПДД на площади перед Киевским вокзалом. Ранее сотрудник МАДИ сфотографировал машину, которая была припаркована под знаком "Остановка запрещена", а через несколько дней владелец автомобиля совершил на него нападение.

Он ударил инспектора по лицу и, вырвав у него видеорегистратор, разбил устройство об асфальт. Буйного водителя задержала полиция. Против него возбудили уголовное дело о "применении насилия в отношении представителя власти".

Нападавший полностью признал вину. По итогам заседания суда ему назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года, уточнили в МАДИ.