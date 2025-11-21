На севере Москвы возбудили уголовное дело по факту применения насилия против полицейского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере столицы в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за применение насилия к полицейскому, сообщает Следственный комитет Москвы.

По данным следствия, 18 ноября мужчина, находясь недалеко от жилого дома на улице Смольной, отказался от выполнения законных требований сотрудников правоохранительных органов. Он применил насильственные действия в отношении одного из полицейских.

Злоумышленнику предъявили обвинения по части 1, статьи 318 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). С мужчиной проведены следственные действия, свою вину он полностью признал. Также специалисты продолжают сбор информации для подкрепления доказательной базы.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины, напавшего на контролера в автобусе. Злоумышленник ударил представителя власти по лицу за просьбу предоставить проездной билет для проверки оплаты проезда. За это мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.