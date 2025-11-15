Безбилетнику грозит до 10 лет заключения за нападение на контролера в Москве

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на контролера в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел 28 октября в автобусе, который следует по маршруту № т63. Контролер попросила Дмитрия Королева предоставить проездной билет для проверки оплаты проезда. Однако пассажир ударил инспектора по лицу, после чего скрылся с места.

Спустя время злоумышленник был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

"Мы никогда не оставляем без внимания случаи нападения на наших сотрудников! Будьте вежливы с нашими контролерами! Они выполняют важную задачу по повышению культуры оплаты проезда в городе", – отметили в департаменте транспорта Москвы.

Также ведомство напомнило, что штраф за безбилетный проезд составляет 2 тысяч рублей, а за неправомерное использование карты москвича – 4 тысячи рублей.

Ранее суд в Москве приговорил к 2 годам лишения свободы условно пассажира автобуса Эрлана Садыкова по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел 18 сентября в автобусе, который курсирует по маршруту № 736.

Контролеры выявили не оплативших проезд пассажиров и попросили их, в том числе Садыкова, предоставить документы. Однако последний начал оскорблять инспекторов, применять силу и попытался вытолкнуть их из автобуса.

