16 приговоров за нападение на контролеров вынесено в Москве с начала года

Фото: depositphotos/AndreyPopov

С начала года в Москве вынесли 16 приговоров в отношении пассажиров, нападавших на контролеров столичного транспорта, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Большинство из них получили реальные уголовные сроки. Просим с уважением относиться к нашим сотрудникам. Их работа – залог ваших комфортных и безопасных поездок", – приводит его слова пресс-служба столичного Дептранса.

Некоторым агрессивным пассажирам было назначено от 6 месяцев до 3,5 года лишения свободы. При этом суммарно с начала года аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении 30 нарушителей.

"Не забывайте оплачивать поездку строго при входе в городской транспорт. Штраф за безбилетный проезд – 2 тысячи рублей", – напомнили в департаменте.

Представители ведомства также подчеркнули, что санкция статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее уголовное дело по факту нарушения данной статьи возбудили после инцидента с инспектором ГАИ в Москве. В среду, 22 октября, автомобилиста остановили для проверки документов. Однако мужчина вступил в словесный конфликт с одним из инспекторов, а затем применил против него насилие.

