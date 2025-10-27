Дело возбуждено после нападения на инспектора ГАИ в Москве

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после инцидента с инспектором ГАИ на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По версии следствия, 22 октября инспекторы остановили автомобиль для проверки документов. Водитель вступил в словесный конфликт с одним из сотрудников ГАИ, а затем применил против него насилие.

Фигуранту предъявлено обвинение. Правоохранители продолжают проводить следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

Ранее в столице возбудили дело против пассажира трамвая. Во время проверки оплаты проезда мужчина отказался предоставить контролеру документы и ударил его по лицу. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.