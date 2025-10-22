Суд арестовал напавшего на росгвардейца в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд заключил под стражу мужчину, который с ножом напал на сотрудника Росгвардии в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Инцидент произошел 19 октября в Краснопахорском районе. Росгвардеец остановил мужчину по подозрению в распространении наркотиков. Во время проверки документов молодой человек напал на правоохранителя и несколько раз ударил его ножом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

Позже злоумышленника задержали в Подмосковье. На допросе он признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на двух горожан на улице Арбат. В результате мужчины получили ранения, их доставили в больницу. По словам врачей, одному из них причинен тяжкий вред.