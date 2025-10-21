Убийце режиссера Сергея Политика заочно предъявлено обвинение

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dop.s.politik

Фигуранту уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть режиссера и оператора Сергея Политика, заочно предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

В ходе расследования правоохранители изъяли и просмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также допросили свидетелей. Фотографии фигуранта загружены в систему распознавания лиц, он объявлен в розыск.

Следователи и оперативники принимают меры для задержания обвиняемого, уточнили в СК.

На Политика напали вечером 18 октября, когда он вышел в подъезд дома на улице Сталеваров. В здание вошли мужчины, имевшие при себе запрещенные вещества, из-за чего режиссер сделал им замечание. После этого начался конфликт, однако он закончился мирно, рассказал брат убитого Владимир.

По его словам, позже мужчины вновь встретились в подъезде и началась новая ссора. Режиссер распылил баллончик в глаза злоумышленнику. В результате последний достал нож и ударил Политика в грудь. Оператора доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В СК подчеркнули, что личность напавшего установлена. Им оказался иностранец 1992 года рождения.