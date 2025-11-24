СК ужесточил статью по делу о нападении на охранника и полицейских в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи переквалифицировали дело 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на охранника торгового центра и полицейских в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета России.

Изначально дело возбудили по статьям о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти. В рамках предварительного следствия последнюю заменили на статью о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время следователи устанавливают круг общения подозреваемого. Также его проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории столичного региона.

Инцидент произошел 23 ноября в ТЦ на Ореховом бульваре. Там подросток напал на охранника и ударил его ножом. Пострадавшего доставили в больницу. При задержании молодой человек ранил еще двух полицейских. Скоро несовершеннолетнему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.