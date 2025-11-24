24 ноября, 11:22Происшествия
СК ужесточил статью по делу о нападении на охранника и полицейских в Москве
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следователи переквалифицировали дело 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на охранника торгового центра и полицейских в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета России.
Изначально дело возбудили по статьям о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти. В рамках предварительного следствия последнюю заменили на статью о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
В настоящее время следователи устанавливают круг общения подозреваемого. Также его проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории столичного региона.
Инцидент произошел 23 ноября в ТЦ на Ореховом бульваре. Там подросток напал на охранника и ударил его ножом. Пострадавшего доставили в больницу. При задержании молодой человек ранил еще двух полицейских. Скоро несовершеннолетнему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
