Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения таксиста на женщину в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения водителя такси на женщину в районе Новоясеневского автовокзала в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация об агрессивном поведении мигрантов-таксистов в Ясеневе появилась в соцсетях. В публикациях указывалось, что один из них напал на гражданку и распылил перцовый баллончик. Началась процессуальная проверка по статье УК РФ "Хулиганство".

Руководитель столичного главка СК Дмитрий Беляев должен будет предоставить доклад об установленных обстоятельствах инцидента. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Сети появились видеозаписи из Самарской области, на которых женщина выразила недовольство музыкой в такси, после чего достала мачете и потребовала включить шансон. Водитель подчинился ее требованию. В конце видео пассажирка сказала, что они едут на кладбище.

По данному факту отдел полиции Смышляевка ОМВД России по Волжскому району проводит проверку.