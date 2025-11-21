Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 12:35

Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения таксиста на женщину в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения водителя такси на женщину в районе Новоясеневского автовокзала в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация об агрессивном поведении мигрантов-таксистов в Ясеневе появилась в соцсетях. В публикациях указывалось, что один из них напал на гражданку и распылил перцовый баллончик. Началась процессуальная проверка по статье УК РФ "Хулиганство".

Руководитель столичного главка СК Дмитрий Беляев должен будет предоставить доклад об установленных обстоятельствах инцидента. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Сети появились видеозаписи из Самарской области, на которых женщина выразила недовольство музыкой в такси, после чего достала мачете и потребовала включить шансон. Водитель подчинился ее требованию. В конце видео пассажирка сказала, что они едут на кладбище.

По данному факту отдел полиции Смышляевка ОМВД России по Волжскому району проводит проверку.

Водитель такси выкинул девушку из машины в подмосковной Балашихе

Читайте также


происшествиягород

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика