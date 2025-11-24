Подросток ранил ножом охранника ТЦ и двух полицейских на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве 16-летний подросток ранил ножом охранника торгового центра и двух полицейских, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 ноября в ТЦ на Ореховом бульваре. Мальчик напал на охранника, который сделал ему замечание, и не менее двух раз ударил его ножом. Злоумышленник не довел свой умысел до конца, потерпевшему своевременно оказали помощь и госпитализировали.

В тот же день полицейские установили местонахождение подростка. Во время задержания он ранил двух правоохранителей.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и применении насилия против представителя власти. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее мужчина на улице Смольной отказался выполнять требования сотрудников полиции и напал на одного из них. Возбуждено уголовное дело, фигурант полностью признал вину. Специалисты занимались сбором информации для подкрепления доказательной базы.