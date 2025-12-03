Форма поиска по сайту

Политолог Попов предложил приравнять буллинг к экстремистскому движению

В России предложили приравнять буллинг к экстремистскому движению

Фото: depositphotos/samwordley@gmail.com

В России нужно на законодательном уровне признать буллинг экстремистским движением, заявил изданию "Абзац" общественный деятель и политолог Вадим Попов.

Он назвал буллинг "страшнейшим явлением", от которого страдает огромное количество людей.

"Нужно понимать, что травлей детей и взрослых в интернете зачастую занимаются организованные группы. И делают это они, к сожалению, безнаказанно", – подчеркнул Попов.

Он считает, что для остановки буллинга нужно ужесточить наказание за него. Это "остудит голову потенциальным агрессорам", снизит масштабы травли и сохранит здоровье и жизни людей, уверен общественник.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за буллинг и кибербуллинг. Под этими понятиями предлагается понимать повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или другой противоречащей нормам морали форме. За такое нарушение граждан могут начать штрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, юрлиц – от 100 до 500 тысяч.

В Госдуме предложили штрафовать за буллинг в школе

