Милонов призвал не оперировать терминами из TikTok в теме травли в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для эффективной защиты детей в теме травли в Сети необходимо использовать более серьезные категории. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, определения должны быть взяты не из социальных сетей, например TikTok, а соответствовать юридическому и фактическому смыслу.

"Если отклониться от формулировок и говорить не о "буллинге", а, допустим, о травле – в Сети или в реальности, то понятие "травля" тоже должно быть четко прописано, чтобы в итоге норма работала не на бумаге, а фактически", – указал парламентарий.

Сначала необходимо провести нормативно-правовую оценку, определить понятия и выявить источник проблемы, подчеркнул Милонов. В частности, нужно проанализировать, почему текущее законодательство не справляется с ситуацией: из-за размытости формулировок или по другим причинам.

"Может быть, вопрос не в том, что мы не назвали что-то модным словом, а просто потому, что не хватает полицейских или нет квалифицированных подразделений. Все это надо понять, чтобы мы не создали норму, которая не будет выполняться", – заключил Милонов.

Ранее депутаты партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложили ввести административные штрафы за буллинг и кибербуллинг. Инициатива предполагает дополнение КоАП РФ новой статьей, устанавливающей наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и СМИ.

Под травлей предлагается понимать повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме. За такое правонарушение граждан могут оштрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей.