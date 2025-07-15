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15 июля, 23:00

Шоу-бизнес

Звезда "Игры в кальмара" исполнил "Журавли" на южнокорейском шоу

Звезда "Игры в кальмара" исполнил "Журавли" на южнокорейском шоу

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Актер из сериала "Игра в кальмара" Хо Сон Тхэ исполнил на южнокорейском шоу песню "Журавли" на русском языке. Русская музыка, символика и образы становятся все популярнее за пределами страны.

За последнее время в соцсетях набрали миллионы просмотров ролики, где иностранцы поют советские и современные российские песни. Многие иностранцы, особенно в TikTok и Reels, поют такие композиции, как "Гламур", "Юность" или "Здесь так красиво".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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