Звезда "Игры в кальмара" исполнил "Журавли" на южнокорейском шоу

Актер из сериала "Игра в кальмара" Хо Сон Тхэ исполнил на южнокорейском шоу песню "Журавли" на русском языке. Русская музыка, символика и образы становятся все популярнее за пределами страны.

За последнее время в соцсетях набрали миллионы просмотров ролики, где иностранцы поют советские и современные российские песни. Многие иностранцы, особенно в TikTok и Reels, поют такие композиции, как "Гламур", "Юность" или "Здесь так красиво".

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