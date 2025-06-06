"Московский патруль": суд заочно арестовал коуча Тлиашинову

Бизнес-коуча Инну Тлиашинову заочно отправили под арест. Блогер проводила тренинги и ретриты, во время которых обещала открыть своим клиентам большой доход. По версии следователей, женщина заработала на клиентах миллиарды и не заплатила налоги на сумму около 450 миллионов рублей.

Кроме того, Тлиашинова легализовала деньги, полученные преступным путем, в том числе купив квартиру в Москве. В настоящий момент блогер находится в Дубае, однако ее уже объявили в международный розыск.

Подробнее – в программе "Московский патруль".