Блогер Валя Карнавал рассказала, как ее обнаженные фото оказались в Сети

Фото: legion-media.com/Gennady Usoev

Российский блогер и певица Валя Карнавал (настоящее имя – Валентина Карнаухова. – Прим. ред.) рассказала в своем телеграм-канале, как ее обнаженные фото попали в Сеть.

Инцидент произошел 7–8 месяцев назад во время посещения блогером московского спортзала. По словам Карнавал, ее сфотографировали две посетительницы в тот момент, когда она переодевалась в женской раздевалке после тренировки. Певицу начали шантажировать и вымогать деньги за то, чтобы не публиковать ее обнаженные фото в Сеть.

Как заявила блогер, из-за этого инцидента у нее пропало желание ходить в спортзал. Именно поэтому она не посещает тренировки уже 7–8 месяцев. Карнавал объяснила, что не может себя чувствовать спокойно в общественном туалете или женской раздевалке после случившегося.

"Я не могу сказать, что я чувствую себя в безопасности в таких местах, хотя раньше это были места, где я могла чувствовать себя спокойно. Я думала, что людям просто не нужна эта грязь, но, как оказалось, нет", – добавила певица.

СМИ сообщили, что те, кто вымогал с блогера деньги, уже задержаны. Теперь им грозит срок по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, а также о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Ранее актриса Блейк Лайвли обвинила актера и режиссера Джастина Бальдони в домогательствах и подала на него в суд. По словам девушки, последний открыто обсуждал ее вес, поднимал темы о религиозных убеждениях и откровенно делился подробностями своей интимной жизни.

Спустя время Бальдони подал ответный иск. Он заявил о шантаже, клевете и других правонарушениях. Актер потребовал провести суд присяжных и выплатить ему компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.

