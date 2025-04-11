People: рэпер Soulja Boy признан виновным в сексуальном насилии над экс-ассистенткой

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Американский рэпер Soulja Boy (настоящее имя – Деандре Кортес Уэй. – Прим. ред.) признан виновным в сексуальном насилии над своей бывшей ассистенткой. Об этом сообщает People со ссылкой на решение суда.

По данным издания, теперь рэпер должен выплатить экс-ассистентке компенсацию в размере около 4 миллионов долларов.

Девушка, чье имя не раскрывается, подала иск еще в 2021 году. Она начала работать с рэпером в декабре 2018 года в качестве его помощницы, и вскоре у них начался роман. В результате музыкант начал применять к девушке насилие, в том числе сексуального характера. Также однажды рэпер запер ее в комнате на три дня без горячей воды.

Ранее другой американский рэпер Jay-Z (настоящее имя – Шон Картер. – Прим. ред.) обратился в суд с иском к девушке и ее адвокатам, которые обвинили его в изнасиловании. При этом девушка сообщила своему адвокату, что артист не применял к ней насильственных действий сексуального характера. Однако защита, по ее словам, побудила к распространению недостоверных сведений о Jay-Z.

Сам рэпер рассказывал, что адвокат связывался с его правозащитником с целью шантажа и предложения сделки.