USA Today: новый иск по обвинению в насилии подан против рэпера P. Diddy

Фото: Photo by Paul A. Hebert/Invision/AP

Новый иск по обвинению в сексуальном насилии подан против рэп-исполнителя Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на судебный документ.

В издании отметили, что Комбса обвиняют в участии в подмешивании наркотиков и сексуальном насилии над мужчиной в рамках организованного преступного сообщества.

"В иске, поданном во вторник (1 апреля. – Прим. ред.) в окружной суд Южного округа Флориды, Джозеф Манзаро предъявляет иск попавшему под критику музыкальному магнату за сексуальную эксплуатацию", – говорится в публикации.

Согласно документу, истец обвиняет Комбса и ряд приближенных к нему людей в торговле людьми, препятствовании правосудию, манипулировании свидетелями, вымогательстве, а также умышленном причинении морального ущерба.

Из иска следует, что насилие над Манзаро произошло в апреле 2015 года, когда мужчину похитил один из приближенных к Комбсу людей для принуждения к участию в секс-вечеринке.

P. Diddy был арестован 16 сентября 2024 года в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над артистом назначен на 5 мая 2025 года.

В феврале 2025-го адвокат рэпера Энтони Рикко отказался вести дело исполнителя. Кроме того, против Комбса было вынесено обвинительное заключение в связи с использованием принудительного труда. Приговор стал вторым, выдвинутым против музыканта.