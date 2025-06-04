Певица Кравец отдала 14-летнюю дочь в психиатрическую клинику

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Певица Алена Кравец отдала свою приемную дочь Даниэлу в психиатрическую клинику в 2021 году, когда ей было 14 лет, перед тем, как сдать девочку в детский дом. Об этом девушка рассказала в эфире программы "Пусть говорят".

18-летняя Даниэла заявила, что во время опекунства певицы чувствовала себя куклой. Также, по ее словам, Кравец ее била и "таскала за волосы".

Вспоминая момент, когда артистка решила сдать дочь в психбольницу, Даниэла заявила, что не понимала, куда ее везут. Она добавила, что певица хотела "легче отказаться" от ребенка, поэтому выдумала, что ее дочь слышит голоса и наносит себе увечья.

"Я никогда не пыталась этого сделать", – подчеркнула девушка и добавила, что ее тело "чистое".

Тем временем подруга артистки отметила на передаче, что была поражена манерами Даниэлы при первой встрече с ней. Она приводила в пример своей дочери поведение девушки.

Также женщина предположила, что воспитанием Даниэлы занималась именно Кравец. В ответ на это девушка заявила, что всему училась сама, хотя няни и домработницы в доме певицы были.

В свою очередь, горничная семьи Марина уточнила, что она занималась воспитанием подростка, однако Кравец не била приемную дочь и не принимала участие в ее жизни.

Между тем американская актриса Сара Джессика Паркер призналась, что не хочет, чтобы дети зависели от ее финансов и успеха. Артистка придерживается принципов финансовой стабильности. Именно поэтому Паркер важно, чтобы дети получили не просто образование, а профессию, которая будет приносить доход.