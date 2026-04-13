13 апреля, 15:48

Гитаристу группы No Doubt Тому Дюмону диагностировали болезнь Паркинсона

Фото: Getty Images/Coachella/Timothy Norris

Гитарист группы No Doubt Том Дюмон заявил, что у него развилась болезнь Паркинсона. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети исполнителя.

По словам 58-летнего музыканта, первые симптомы он почувствовал несколько лет назад, после чего обратился за консультацией к терапевту и неврологу. Он добавил, что болезнь находится в ранней стадии и не мешает ему играть в группе.

"Это было непросто. Каждый день непросто, и я сниму еще одно видео, в котором подробно расскажу о болезни Паркинсона", – поделился артист.

Дюмон признался, что, видя, как другие люди открыто говорят о своих проблемах со здоровьем, он сам почувствовал себя готовым рассказать о своем диагнозе. На данный момент группа, воссоединившаяся в последние годы под предводительством Гвен Стефани, готовится к выступлению в зале Sphere в Лас-Вегасе, которое должно состояться через месяц.

Годом ранее ту же болезнь диагностировали фронтмену группы A-ha Мортену Харкету. Музыкант рассказал, что какая-то часть его хотела раскрыть диагноз. При этом принятие болезни не вызвало трудностей у исполнителя, однако ему нужны были тишина и покой во время работы.

