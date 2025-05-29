Актриса Сара Джессика Паркер рассказала, что не хочет финансово поддерживать детей

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Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер призналась, что не хочет, чтобы дети зависели от ее финансов и успеха, передает E-News.

Паркер придерживается принципов финансовой стабильности. Именно поэтому актрисе важно, чтобы дети получили не просто образование, а профессию, которая будет приносить доход. Финансовая независимость в современном мире – залог благополучия, подчеркнула она.

"Я хочу, чтобы они стремились к вещам, которые являются захватывающими и сложными, трудными и приятными", – заявила Паркер.

По словам актрисы, ей хотелось бы, чтобы дети могли "позаботиться о себе, поддерживать себя эмоционально и финансово".

У Паркер и ее супруга Мэттью Бродерика есть трое детей: 22-летний сын Джеймс Уилки и 15-летние дочери-близнецы Табита Ходж и Марион Лоретта Элвелл. Супруги вместе более 30 лет.

Ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли сомневается, что кто-либо из ее шести детей имеет склонность к кино. Она отметила, что им это не интересно. Джоли подчеркнула, что хотела бы видеть детей в кино.

Однако актриса рассказала, что дети танцуют, рисуют и любят театр, а ее сыновья Мэддокс и Пакс работали помощниками режиссера на съемках фильма "Мария".